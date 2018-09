Claudio Spoto nuovo segretario provinciale CNA Agrigento

La sede provinciale di Agrigento della CNA ha un nuovo Segretario. Si tratta di Claudio Spoto, 46 anni, giornalista, che succede al dimissionario Piero Giglione, il quale da un anno è alla guida della Confederazione regionale della Sicilia. L’investitura dell’incarico nel corso dell’ultima seduta della Direzione che, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, si è

espressa con voto unanime. “La fiducia accordatami mi riempie di enorme gioia – afferma il neo segretario – sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte, a pieno titolo, di questa grande famiglia che si chiama CNA. E’ un ruolo gratificante e stimolante, che mi carica ovviamente di enorme e profonda responsabilità. E’ una sfida che accetto con grande passione, nella consapevolezza che non sarà un lavoro semplice. Ma sono conscio di potere dare, attraverso una linea di conduzione condivisa, nel segno della produttività, della legalità e dell’innovazione, il mio contributo, in termini di idee e progetti, affinché la CNA Agrigento continui ad essere, nel territorio, qualificato punto di riferimento per gli artigiani, le imprese, gli operatori del commercio e del turismo, dei pensionati, dei professionisti e dei cittadini-utenti. Senza tralasciare l’aspetto della rappresentanza: su questo terreno ci adopereremo per ritagliarci un ancora più autorevole ruolo nelle interlocuzioni con il territorio e con le Istituzioni locali. Fino a questo momento ho servito CNA Agrigento e CNA Sicilia sotto altre vesti, quelle della comunicazione e dell’immagine, maturando e acquisendo importanti esperienze, conoscenze e un notevole patrimonio di relazioni all’interno del Sistema. Bene, questo prezioso bagaglio proverò, con umiltà e marcato spirito di appartenenza, a metterlo a frutto. Certo, fare meglio di Piero Giglione, al quale va il mio sincero ringraziamento per il proficuo operato svolto e per la preziosa impronta data all’Organizzazione durante il suo mandato, sarà difficile. Ma è mio dovere provarci. E’ mia ferma intenzione, facendo leva sull’irrinunciabile gioco di squadra e sugli