Claudio Baglioni è costretto a fermarsi. Una polmonite interstiziale acuta, con una prognosi di novanta giorni di riposo e cure, lo obbliga a rinviare di un anno intero il suo attesissimo ”GrandTour La vita è adesso”, che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia. La tournée, una delle più attese dell’estate italiana, slitta così al 2027, con un nuovo calendario già definito e con i biglietti che resteranno validi per tutte le date riprogrammate.

Il tour ripartirà il 1° luglio 2027 da Villa Manin a Codroipo, per poi attraversare l’Italia da Este a Marostica, da Villafranca a Pistoia, da Genova a Cernobbio, fino a Firenze, Cattolica, Pompei, Agrigento, Palermo e molte altre città.

La decisione coinvolge tutto il calendario nazionale e riguarda da vicino anche la Sicilia, dove erano previsti quattro degli appuntamenti più attesi dell’estate. Ad Agrigento i due concerti inizialmente programmati alla Live Arena per il 26 e 27 luglio si terranno il 24 e il 25 luglio 2027. Erano già stati venduti tantissimi biglietti. Biglietti: come fare. Per chi non potrà partecipare alle nuove date, sarà possibile richiedere il rimborso entro il 30 giugno 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato al momento dell’acquisto.

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