Claudia Alongi: “Agrigento intitoli scalinata Madonna degli Angeli a Franco Fasulo”

Il consigliere comunale di Agrigento, Claudia Alongi, ha depositato all’ufficio di presidenza del Consiglio Comunale una proposta volta a intitolare l’attuale scalinata “Madonna degli Angeli” al compianto artista Franco Fasulo. “Credo che si tratti di un atto dovuto per commemorare un artista agrigentino celebrato anche a livello internazionale- dice-. Le opere di Franco Fasulo sono state marcatamente segnate dall’amore verso la sua terra d’origine, inoltre, il noto “pittore del mare e della ruggine” si è lungamente impegnato nel corso della sua carriera artistica nel tentativo di favorire una rianimazione culturale della città. Per questo motivo credo che Agrigento debba tributare il giusto riconoscimento a uno dei suoi figli illustri. Mi auguro che questa idea possa dare lo slancio a un più ampio processo di aggiornamento della toponomastica cittadina con l’obiettivo di mettere fisicamente la cultura al centro della vita dei nostri concittadini anche attraverso iniziative come questa. Sono certa che il Sindaco Franco Miccichè, con la sensibilità che da sempre lo contraddistingue, farà sua questa proposta agevolandone l’iter”.