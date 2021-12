Classifica qualità della vita, Agrigento 84sima

Province: Sicilia in fondo classifica, Agrigento 84sima

Nella classifica sulla qualita’ della vita nelle province, pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, che vede Trieste e Milano in testa, le siciliane sono in fondo. La prima citta’ siciliana e’ Agrigento che si colloca all’84simo posto (+14), su 107 province, ed e’ prima per qualita’ dell’aria e 107sima per qualita’ vita anziani. Ragusa e’ all’87simo posto (+12), Enna e’ al 92simo posto (+11), Palermo al 95simo (-6 posizioni) Messina al 97simo (-6), Siracusa al 98simo (+7), Catania al 102simo (-12), Caltanissetta al 103simo (+3). Trapani e’ terzultima al 105simo posto (-4) prima di Foggia e Crotone. L’indagine si basa su 90 indicatori divisi in sei gruppi: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero. Di solito l’indagine della Qualita’ della vita, pubblicata alla fine dell’anno, prende in esame i dati consolidati relativi ai 12 mesi precedenti. Anche quest’anno, pero’, sono stati raccolti alcuni parametri aggiornati al 2021 (a meta’ anno, se non addirittura a ottobre) con l’obiettivo di tenere conto della recente ripresa post 2020. Tutte le tabelle si trovano al link: https://lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita/.

La 32esima edizione della storica indagine sulla Qualita’ della vita nelle province italiane, pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, premia Trieste, gia’ salita negli ultimi due anni al quinto posto della graduatoria annuale. Nella classifica 2021 il capoluogo giuliano conquista anche il primato nell’indice tematico di “Cultura e tempo libero”, arriva seconda in “Affari e lavoro” e quarta in “Ambiente e servizi”. Sul podio inoltre torna Milano, dopo la scivolata fuori dalla top ten nel 2020 per effetto del Covid, e Trento resta solida al terzo posto.