Classifica gradimento governatori: Musumeci è ultimo in Italia

E’ leghista il podio della nuova edizione del Governance Poll realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore e pubblicato sul quotidiano di oggi. In testa c’e’ il governatore del Veneto Luca Zaia, ormai un habitue’ del primo posto nel Governance Poll, che riceve il 62% dei consensi con un incremento di quasi 12 punti rispetto al risultato delle regionali del 2015. Sono 11 i punti che lo separano dall’inseguitore, il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, con il 51,1%. Terzo classificato e’ Attilio Fontana della Lombardia.

Il centrodestra occupa anche il quarto e quinto posto in graduatoria con i due neoeletti in Abruzzo, Marco Marsilio, e Sardegna, Antonio Solinas. Il primo presidente targato Pd e’ l’emiliano Stefano Bonaccini (in sesta posizione), che consolida il 44,2%, anche se diminuisce di 4,8 dal giorno delle elezioni.

La Sicilia di Nello Musumeci non riesce a spostarsi dall’ultimo posto che occupava gia’ in modo piu’ o meno stabile ai tempi di Rosario Crocetta. Sono solo tre i presidenti che aumentano il loro consenso rispetto al giorno delle elezioni (Zaia, Toti e Zingaretti), per due la situazione e’ identica, mentre per i rimanenti 11 si registra un decremento.