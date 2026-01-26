In giorni in cui l’Agrigentino è interessato da temperature particolarmente rigide, con freddo intenso, gli alunni della scuola Garibaldi di Raffadali sono costretti a trascorrere le ore di lezione in aule prive di riscaldamento. I genitori protestano e minacciano di non mandare i figli a scuola ad oltranza, giudicando inaccettabile la situazione.

“Oltre ad essere al freddo già a scuola perché privi di riscaldamento c’è anche la beffa del percorso che attraversano i nostri bambini per andare in mensa, oggi sotto la pioggia. I nostri figli rientrando a casa, raccontano di aver sofferto il freddo”, dicono i genitori.

Un disagio evidente, aggravato dal periodo invernale e dalle condizioni climatiche che in questi giorni stanno colpendo l’intera isola.

