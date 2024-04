Caos e disagi nel traffico dovuti alla sensibilizzazione sull’autismo: problemi di fruizione e preoccupazioni per il futuro culturale della città.



Si lamentano tutti, il traffico è bloccato intorno alla Valle e ci sono disagi per gli automobilisti. Il motivo è il transito di tanti genitori che si sono diretti tutti contemporaneamente verso Giunone da diverse parti della città per accompagnare i figli alla Passeggiata per sensibilizzare contro l’autismo. È un vero caos, come testimoniano le numerose segnalazioni e le foto di automobilisti esasperati. Nemmeno i giornalisti incaricati di raccontare la manifestazione sono riusciti ad arrivare sul posto, alcuni hanno persino rinunciato. Questo non è la prima volta che succede, anche lo scorso anno si è verificata una situazione simile. Il direttore del Parco, Roberto Sciarratta, ha assicurato interventi per migliorare la situazione, ma se le scene sono queste, c’è davvero motivo di preoccupazione, soprattutto in vista dell’anno della Capitale Italiana della Cultura.

Si tratta di una passeggiata nel cuore della via sacra del Parco archeologico di Agrigento, intitolata “Autismo in Valle” in programma questa mattina. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e il mondo del volontariato si uniscono per promuovere la consapevolezza sull’autismo. In occasione della giornata mondiale dedicata al disturbo, istituzioni e associazioni organizzano una passeggiata simbolica nel Parco archeologico di Agrigento, chiamata “Autismo in Valle”. La manifestazione, prevista per il 9 aprile, mira a sensibilizzare sull’importanza di comprendere e supportare le persone affette da questo disturbo del neurosviluppo, che colpisce un bambino su sessantasette in Italia. La scarsa conoscenza e le sfide nella diagnosi rendono cruciale l’impegno collettivo per promuovere l’inclusione e superare pregiudizi e discriminazioni legate all’autismo.