Cisl terziario, sede zonale di Sciacca affidata ad Orazio La Cognata

Comunicato apertura sede zonale Sciacca – Ci pregiamo comunicarvi che da oggi sarà operativa la sede zonale di Sciacca via del Sole, 21, la sede affidata al responsabile Sig. Orazio La Cognata, oltre ad ospitare la Segreteria Zonale di Sciacca della federazione CISAL Terziario, sarà sportello Patronato ENCAL e CAF CISAL.

L’apertura della nuova sede zonale fa parte di un più ampio progetto che la Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi e Turismo CISAL Terziario sta portando avanti sull’intero territorio Nazionale allo scopo di consolidare la propria struttura già articolata in sedi Regionali e Provinciali ed aumentare la disponibilità di ulteriori punti di riferimento per i lavoratori associati, inoltre grazie alla concessione dell’ Ente di Patronato Provinciale di Agrigento diretto dall’amico Fabrizio Montante la nuova sede sarà implementata dal servizio CAF e Patronato, ciò consentirà di offrire un servizio a 360 gradi ai lavoratori associati e rappresenterà un opportunità in più anche per i cittadini che necessitano di assistenza fiscale e previdenziale.