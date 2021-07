Circo Contemporaneo Coliseum ad Agrigento: uno spettacolo per tutta la famiglia

Il nuovo Circo Contemporaneo Coliseum, una produzione di Equestre Vassallo, arriva ad Agrigento. Il circo contemporaneo e quindi rigorosamente senza animali presenterà uno spettacolo magico e poetico “sotto le stelle”, dal 10 al 14 luglio prossimo, in Piazzale Ugo La Malfa, nella zona del campo sportivo di Agrigento, presentando tutti i giorni ben due spettacoli: il pomeridiano alle ore 19.30 ed il serale alle ore 21.30. Uno spettacolo “esplosivo” è in programma anche al centro commerciale “Città dei Templi” di Agrigento lunedì prossimo, 12 luglio, alle 16.30. Varie le attrazioni in pista: l’antipodismo presentato da Michael Babic Vanacore, l’uomo proiettile, la magia delle fontane danzanti, la comicità del clown-mimo Andrea Di Cosimo (un clown attore di professione formatosi alla scuola dei grandi Virginia Imaz, Jango Edward’s, Leo Bassi e Johnny Melville, che realizza corsi e spettacoli teatrali e circensi e lavora con svariati circhi contemporanei in Italia ed in Europa, in arte chapeau) e tanto altro. Il tutto presentato da Jessy Franchetti. Per informazioni o per prenotazioni chiamare il numero 342/5741563.