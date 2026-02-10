Cinque lavoratori, su sei presenti, completamente “in nero” e accertate altre violazioni. Questo l’esito di un controllo fatto, in maniera congiunta, dai carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento e dal nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo, in una ditta operante nella commercializzazione di prodotti alimentari all’ingrosso in territorio di Porto Empedocle.

Gli specialisti dell’Arma hanno ordinato l’immediata sospensione dell’attività imprenditoriale, per la presenza di lavoratori “in nero” e per gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Al momento dell’accertamento cinque lavoratori su sei presenti sono risultati sprovvisti di contratto e, dunque, in “nero”. Nei confronti del titolare, un sessantenne imprenditore agrigentino, è scattata la denuncia a piede libero per numerose violazioni. Elevate multe per un importo complessivo di circa 35 mila euro.

