Cinque docenti di musica della “Navarro” di Ribera dedicano videoclip a Fabrizio De Andrè

Ci siamo, è uscito il VideoClip musicale realizzato da 5 docenti di strumento musicale della scuola media “V. Navarro” di Ribera.

Dall’amicizia di cinque docenti di musica della scuola “V. Navarro” di Ribera, nasce un videoclip dedicato al grande poeta e cantautore italiano Fabrizio De André.

Un progetto ideato dal professore Alfonso Bonfiglio, cantante e chitarrista, con la collaborazione dei colleghi: Dario Scimone (Tromba); Tommaso Talluto (Violino); Emanuele Ridulfo (Violoncello); Davide Pendino (Percussioni).

Il VideoClip, girato nel bellissimo Castello di Poggiodiana, è stato supportato dal Comune di Ribera patrocinando, infatti, in progetto.

Il VideoClip si trova sia su YouTube che su Facebook.

In una nota, il prof. Bonfiglio ci scrive:

A vent’anni dalla sua morte, ricordiamo con questo umile omaggio Fabrizio De André.

Da educatori ci sentiamo in dovere di far scoprire alle nuove generazioni la “Cultura del Bello”, la poesia e la grande musica che ci ha lasciato questo grande colosso italiano.

Oggi, purtroppo, gira pessima musica, se così può chiamarsi, tra i banchi di scuola.

Per quanto riguarda la Location poi… davvero incantevole, un posto da valorizzare in pieno. Il Castello di Poggiodiana è un luogo magico, intriso di storia.

Ecco il link Youtube del video completo:

https://www.youtube.com/watch?v=4UJEgTm-Bq0