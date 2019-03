Cinema Days. Dal 1° al 4 aprile tutto il cinema a 3 €.

Cinema Days, l’iniziativa organizzata dal MiBac con ANICA, ANEM e ANEC, ritorna anche quest’anno nel periodo che va dal 1° al 4 aprile, durante il quale si potrà andare al cinema pagando ogni singolo spettacolo a soli 3€ (ad esclusione di film in 3D che saranno al costo di 5 €). L’iniziativa, come ogni anno, coinvolge anche i Cinema Astor, Concordia e Multisala Ciak di Agrigento. Quali film si potranno vedere? Eccoli di seguito.

“Dumbo” è in live- action per la prima volta al cinema. Il film, diretto dal regista visionario Tim Burton, ha nel cast attori di grande fama mondiale come Danny De Vito, Colin Farrell, Eva Green e Michael Keaton e trae ispirazione dalla pellicola animata del 1941, diventata subito un classico della Disney.

Holt Farrier conta sull’aiuto dei due figli Milly e Joe per prendersi cura di un cucciolo di elefante, nato con le orecchie dalle dimensioni smisurate, a causa delle quali il piccolo Dumbo diventa subito lo zimbello del Circo. Il padrone del circo, Max Medici, è deluso dal sapere che il cucciolo di elefante abbia delle orecchie molto grandi, ma quando scopre che grazie a quelle l’elefantino è capace di volare, non perde tempo per trovare il modo attraverso cui guadagnare.

“Dumbo” è senz’altro uno dei film più attesi di questo 2019, malgrado il fatto che secondo alcuni ci siano delle profonde differenze con la pellicola animata del 1941. Eppure la sua uscita nelle sale pare non sia passata inosservata.

Non resta altro che andare a vederlo al cinema Multisala Ciak di Agrigento. Orario spettacoli: 16.30-18.00-20.15-22.30

“Bentornato Presidente”. Peppino Garibaldi- Claudio Bisio- è tornato in politica, suo malgrado, dal Quirinale a Palazzo Chigi, da “Benvenuto Presidente” a “Bentornato Presidente”. Lo fa per conquistare la donna che ama in una commedia diretta da Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, che prende in giro la politica di oggi. Ce n’è per tutti. Maggioranza e opposizione, ma ‹‹regalando loro umanità e fragilità- ha detto Bisio- rendiamo i politici più simpatici››.

Il personaggio di Peppino Garibaldi si rivolge soprattutto agli italiani e non ai politici, come si potrebbe facilmente credere, in quanto noi tutti, in qualità di cittadini, abbiamo una responsabilità collettiva di quello che accade nella nostra Nazione. Nel cast, oltre a Claudio Bisio, ci sono anche Sarah Felberbaum, Paolo Calabresi, Gugliemo Poggi.

“Bentornato Presidente” è al Cinema Concordia dal 28 marzo.Orario spettacoli: 18.30-20.30-22.30

“A un metro da te”, diretto da Justin Baldoni, è il film che nella settimana dal 21 al 24 aprile ha scalato la vetta della classifica dei film più visti al cinema, guadagnandosi la prima posizione.

Si tratta di un film drammatico sulla fibrosi cistica di cui sono affetti due giovani, Stella e Will. Entrambi avrebbero mille ragioni per smettere di lottare. Stella, infatti, aspetta un donatore per il trapianto polmonare. La malattia di Will, invece, è ad uno stadio più avanzato e il dato è davvero scoraggiante per il giovane. A dare forza ai due, tuttavia, sarà l’amore che sboccerà tra le corsie dell’ospedale in cui sono ricoverati e che sembra dargli nuove speranze e una nuova ragione per cui vale davvero la pena di lottare per vivere e amare.

“A un metro da te” è al Cinema Astor di Agrigento. Orario spettacoli: 18.30-20.30

Per tutti gli spettacoli, il costo del biglietto è di 7 €. Nelle giornate Cinema Days, dal 1° al 4 aprile, il costo sarà pari a 3 €.

Buona visione!