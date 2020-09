CINEMA. COSA VEDERE QUESTO WEEK END NELLE SALE DELLA LUPO GROUP

Dopo la lunga pausa dettata dall’emergenza sanitaria, il mondo e l’industria del cinema cercano di riprendere fiato. Ieri, a Venezia, ha avuto inizio il Festival del Cinema, che si è aperto con un commemorabile discorso del presidente Cate Blanchett all’interno di una sala a norma di sicurezza.

La voglia di ricominciare con le proiezioni è arrivata anche ad Agrigento, dove già da una settimana hanno riaperto le due sale Concordia e Ciak, del Gruppo Lupo. Al Cinema Concordia è possibile assistere alla proiezione del thriller “Tenet”, mentre al Ciak il sequel drammatico- sentimentale “After 2”.

TENET

“Tenet” è arrivato nelle sale cinematografiche di molti Paesi già lo scorso 26 agosto e si tratta di una delle uscite più attese, non solo perché è il nuovo film di Christopher Nolan (Il cavaliere oscuro, Inception), ma anche perché rappresenta la formula ideale per attrarre la gente nelle sale, dopo mesi di isolamento.

Tempo, inversione della materia, causa ed effetto, “Tenet” è un film che pone una sfida alle leggi della fisica. Si tratta di una spy- story ideata per stupire il pubblico e portarlo dove non è mai stato, secondo il regista visionario. Protagonista è John David Washington, figlio del Premio Oscar Danzel Washington, che interpreta il ruolo di un agente segreto, deciso a salvare il mondo. Scienza e fantascienza, inseguimenti ed esplosioni, spettacolari scene d’azione girate in tutto il mondo, anche in Italia nella costiera amalfitana.

Nel cast ci sono anche Kenneth Branagh, un uomo ricco e spietato che fa il cattivo tenendo tra le mani le sorti dell’umanità, e il prossimo Batman, Robert Pattinson.

La trama del film è stata tenuta in gran segreto sin dall’inizio delle riprese, ma pare che “Tenet” segni il ritorno delle grandi produzioni cinematografiche internazionali al cinema dopo il lockdown.

Il Paese, dove “Tenet” ha fatto registrare gli incassi maggiori, finora è stato il Regno Unito, seguito dagli USA, dalla Francia e dalla Corea. Speriamo bene anche per l’Italia.

AFTER 2

E’ arrivato nelle sale italiane, ieri, 2 settembre, il secondo capitolo di “After”, basato sull’omonimo romanzo di Anna Todd, con protagonisti Josephine Langford (Tessa Young) e Hero Fiennes Tiffin.

After 2 per racconta l’amore appassionato e burrascoso tra Tessa e Hardin. I due alla fine si lasciano, ma lei conosce Trevor, il classico bravo ragazzo, e allora entra in tilt, perché nonostante questo nuovo incontro, non riesce a togliersi dalla testa Hardin. Attraverso alti e i bassi, la relazione tra Tessa e Hardin diventa travagliata, i due lotteranno per stare ancora insieme anche se tutto sembra remargli contro. Ci riusciranno?

“Tenet” è proiettato al cinema Concordia di Agrigento, orario spettacoli: 20.00-22.30

“After 2” è proiettato al cinema Ciak di Agrigento, orario spettacoli: 18.30-20.30-22.30