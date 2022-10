Cinema, ad Agrigento debutta “La Stranezza”. Lupo: aspettiamo la reazione degli agrigentini (VIDEO)

Pirandello gioca in casa con “La Sranezza“, film dedicato al drammaturgo, in sala ad Agrigento in contemporanea nazionale a partire da giovedì 27 ottobre 2022. Riparte la stagione del cinema fra attese e aspettattive. Tante buone iniziative ma c’è ancora bisogno d’aiuto. La pandemia -inutile a dirsi- ha dato il fatidico “colpo di grazia” ad un settore già in sofferenza, e poi gravato da chiusure, restrizioni e mancati ristori. Guarda l’intervista video >>>

Ancora, il primo semestre del 2022, ha fatto registrare un trend ancora in calo rispetto allo stesso periodo pre-Covid. Ne abbiamo parlato con Massimo Lupo che del cinema ad Agrigento -con le sue tre sale- di cui una “multi”, ha scritto la storia. Una storia che continua e intende continuare guardando con speranza e fiducia alla ripresa post pandemia e facendo leva sul ritrovato piacere della convivialità. Un universo complesso quello della filiera dell’audiovisivo da cui però giungono buoni segnali di ripartenza.

Si parte già dall’offerta della distribuzione e da domani la prima dell’attesissima Stranezza, l’omaggio di Roberto D’Andò, a Pirandello, va in sala prorio nella sua Girgenti. Per la prima volta, insieme sul set Tony Servillo, l’attore della Grande Bellezza e i due popolari comici Ficarra e Picone, in una narrazione a ritroso che svela la genese dei Sei… famosi personaggi…

E poi per quanto riguarda la concorrenza delle piattaforme “per fortuna siamo protetti dalla formula solo al cinema” così conclude la chiacchierata Massimo Lupo mentre incoraggia i bambini a togliere la mascherina. Che dal canto loro accolgono gioiosi. Via… che il cinema non è più un luogo a rischio! Guarda l’intervista video >>>