Cimino promuove tamponi Covid-19 per personale scolastico Grotte

GROTTE, Si è tenuta giovedì la giornata di screening per il Covid-19 finanziata dal deputato del Movimento 5 Stelle Rosalba Cimino per il personale e gli insegnanti delle scuole del paese di Grotte. Come già anticipato dalla deputata la scorsa settimana, dopo la sospensione delle lezioni nel paese, Cimino si era offerta, al fine contribuire alla prevenzione, a collaborare con l’amministrazione finanziando una campagna di screening. “Abbiamo effettuato i primi 25 test per garantire la sicurezza dell’ambiente scolastico e monitorare la situazione nelle scuole che sono state chiuse nelle scorse settimane – ha spiegato il deputato – per queste motivazioni ho deciso di promuovere questa iniziativa che continuerà la prossima settimana a Racalmuto”. Nella giornata di screening sono arrivati anche i banchi monoposto per le scuole del paese finanziati dal ministero dell’Istruzione: “E’ stata una bella sorpresa – ha commentato Cimino – quando gli studenti torneranno a scuola troveranno i banchi monoposto”.