Cimino a sostegno dei lavoratori dello spettacolo: “E’ un settore che mi sta a cuore”

“Nonostante io faccia parte di questo Governo sto lottando da mesi per il settore dello spettacolo”. Le parole sono di Rosalba Cimino, deputato del Movimento 5 Stelle, intervenuta ieri mattina alla manifestazione di protesta tenutasi ai piedi del tempio di Ercole, ad Agrigento. “È un settore che mi sta a cuore e l’ho portato davanti al ministro Franceschini – ha aggiunto Rosalba Cimino nel suo intervento à I ristori non sono stati sufficienti e lotterò affinché arrivino altri fondi, allo stesso modo chiederò che venga rivisto il coprifuoco. Dobbiamo guardare avanti, lasciare da parte il passato e guardare al futuro”. Il deputato ha citato tutti i settori legati allo spettacolo fermi da un anno, come i service e le biglietterie “essenziali alla realizzazione del risultato finale”. Negli ultimi mesi si è fatta carico delle richieste dei diversi sindacati e associazioni, tra cui la Fedas, presentando proposte per migliorare le condizioni del settore.