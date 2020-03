Cimino e Perconti (M5S) : gestione migranti unitaria e responsabile in fase di questa emergenza

Anche in piena emergenza Covid-19 non si arrestano gli sbarchi di migranti registratisi in Sicilia nelle ultime ore: quasi 120 persone, tutte provenienti dall’Africa subsahariana, trasferiti dal porto di Lampedusa a quello di Porto Empedocle, che in via precauzionale, sono stati sottoposti a isolamento volontario” – così introducono la questione Rosalba Cimino e Filippo Perconti, deputati nazionali del MoVimento 5 Stelle.

“Alcuni di essi sono stati avvistati al di fuori dell’ex albergo che li ospita, riuscendo a raggiungere a piedi Agrigento, con l’obiettivo, verosimilmente, di darsi alla fuga; sono stati intercettati, bloccati e controllati dalla Polizia che li ha denunciati alla Procura per inosservanza al provvedimento d’autorità – proseguono i parlamentari – riaccompagnandoli nello stesso ex hotel da cui si erano allontanati”

“È indispensabile un atteggiamento responsabile rispetto alla gestione unitaria di questa emergenza, non si conoscono le loro condizioni di salute dei migranti, né quali passaggi abbiano fatto o contatti abbiano avuto prima di arrivare nel nostro Paese, né tanto meno in quali condizioni igienico sanitarie siano tenuti, destando non poca preoccupazione per l’intera popolazione empedoclina e di tutta la provincia. Ringraziamo, inoltre, per il continuo impegno il Sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina che sta gestendo questa emergenza insieme alla Prefettura di Agrigento, la quale ultima ha assicurato lo spostamento degli extracomunitari dalla provincia già nella giornata di oggi” – concludono Cimino e Perconti.