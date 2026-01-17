Ciclone mediterraneo in arrivo: Preallerta meteo per maltempo estremo

C’è preoccupazione per l’arrivo di un ciclone mediterraneo all’inizio della prossima settimana, con previsioni di maltempo estremo per lunedì 19 e martedì 20 gennaio, tanto da spingere meteorologi e sindaci a chiedere misure preventive urgenti. La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diramato il preallerta meteo. Dalle prime ore di lunedì 19 gennaio e per martedì 20, è prevista una fase di maltempo di forte intensità, caratterizzata da venti forti o di burrasca dai quadranti orientali (Levante e Scirocco), precipitazioni abbondanti e mareggiate di forte intensità.

“Nelle more dell’emissione degli Avvisi meteo ufficiali, si ritiene necessario un allertamento preventivo di tutte le strutture operative per un’adeguata preparazione per possibili emergenze per severi eventi idrogeologici avversi – si legge in una nota firmata dal capo Dipartimento Salvo Cocina -. Si raccomanda pertanto di attivare con immediatezza la preparazione delle proprie strutture operative”.

Saranno predisposti dei possibili interventi, con particolare riferimento a: punti critici soggetti a rischio idrogeologico (sottopassi, pendii, impluvi, torrenti, attraversamenti stradali, ecc.), con rimozione di eventuali ostruzioni e predisposizioni di interdizioni; -cartellonistica pubblicitaria e segnaletica stradale; alberature, pali e tralicci; coperture leggere e strutture temporanee; strutture temporanee e infrastrutture esposte a possibili mareggiate.

L’invito inoltre della Protezione civile è quello di: allertare il personale comunale e le organizzazioni di volontariato di Protezione civile per un eventuale pronto impiego; predisporre il presidio dei punti a rischio e l’apertura dei CoC; informare la popolazione sui principali punti di rischio e sui comportamenti precauzionali da adottare raccomandando di evitare spostamenti o permanenze in aree a rischio; mantenere costanti collegamenti con le Sale Operative dei Vigili del Fuoco, del 118, della Protezione Civile, del Cfrs e con le Prefetture competenti.

