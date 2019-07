Ciclista travolto e ucciso da auto

Giuseppe Mondello, 44 anni – e’ morto a seguito di un incidente stradale avvenuto sul lungomare di Sant’Agata di Militello (Messina)mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento il ciclista e’ stato investito da una Fiat Stilo station wagon condotta da un giovane poco piu’ che maggiorenne del luogo. Uno scontro violento che non ha lasciato scampo al ciclista che e’ caduto sull’asfalto.

Sul posto sono giunti i soccorsi ma per il quarantenne purtroppo non c’e’ stato nulla da fare. Sull’incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Sant’Agata Militello.