Inizieranno a breve lavori di manutenzione su due strade secondarie ma importanti per gli automobilisti del territorio. Si tratta della Spr 24 Agrigento-Cattolica Eraclea e della Nc 4 (dalla Statale 115 a contrada Fauma), già normalmente percorse da un certo flusso veicolare, specialmente nei mesi estivi, ma che prossimamente, a causa della prevista chiusura del viadotto Re sulla Statale 115 per i lavori di manutenzione straordinaria da parte dell’Anas, saranno sicuramente interessate da un notevole aumento del traffico, trattandosi dell’unica alternativa per gli automobilisti che, provenendo da Sciacca in direzione Agrigento e viceversa, saranno obbligati a percorrerle.

Entrambe le strade erano già state oggetto di diversi interventi da parte del Settore Infrastrutture Stradali, ma in previsione dei notevoli incrementi dei volumi di traffico saranno ulteriormente sottoposte a lavori di messa in sicurezza e bitumatura dei tratti più deteriorati. “La chiusura del viadotto Re causerà senz’altro un notevole disagio a quanti quotidianamente percorrono la Statale 115 in entrambe le direzioni – afferma il presidente del Libero Consorzio Comunale Giuseppe Pendolino – e per questo motivo abbiamo ritenuto di garantire migliori condizioni di sicurezza intervenendo in diversi tratti di entrambe le strade, a conferma dell’impegno quotidiano del Libero Consorzio di Agrigento per il miglioramento delle condizioni di sicurezza sulle strade di propria competenza”.

