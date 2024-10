La Procura di Agrigento, a firma del pubblico ministero Gaspare Bentivegna, ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a Giovanni Alfonso Freddoneve, 19 anni, nell’ambito dell’inchiesta sull’incidente stradale in cui, la sera del 17 settembre dell’anno scorso in via Francesco Crispi nel rione Cannelle a Porto Empedocle, ha perso la vita il 59enne empedoclino Sergio Burgio.

Il giovane è indagato di omicidio stradale con le aggravanti della fuga e della mancanza di patente. Quella sera si trovava alla guida di un moto Honda Sh, e secondo quanto hanno accertato le indagini, sarebbe fuggito a piedi dopo avere provocato lo scontro con lo scooterone Yamaha Majesty condotto dalla vittima, venendo poi rintracciato in nottata all’ospedale San Giovanni di Dio.

Il suo legale, l’avvocato Salvatore Pennica avrà adesso venti giorni di tempo per visionare tutti gli atti e decidere la strategia difensiva.

