Chiusa temporaneamente la statale 118: traffico in tilt

Il traffico è in tilt e tantissimi sono i mezzi rimasti incolonnati vicino alla galleria “Santa Lucia”. Questo a causa della chiusura della statale 118 “corleonese agrigentina” a causa dell’improvvisa caduta di alcuni massi, ad Agrigento.Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Anas raccomanda massima prudenza e attenzione.

“Dopo avere chiuso la provinciale all’altezza di Fondacazzo – segnala un automobilista- e adesso la statale 118, questa mattina, 13 dicembre, si è verificato un intasamento del ponte Morandi , della bretella per via Dante e della via XXV Aprile.”

