Chiusa provvisoriamente al transito la SP n. 17-B per lavori in corso

Per lavori urgenti di ripristino della sede stradale è stata disposta la chiusura al transito veicolare della provinciale Siculiana-Raffadali. Sul posto sono intervenuti i tecnici e i cantonieri del Settore Infrastrutture Stradali per controllare l’andamento dei lavori, necessari per la rimozione delle notevoli quantità di fango e detriti riversati sul diversi punti del tracciato dalle abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi che rappresentano un potenziale pericolo per vetture e mezzi pesanti. Gli agenti del corpo di Polizia Provinciale sono sul posto per controllare il flusso dei veicoli e consigliare i percorsi alternativi, rappresentati dalla SPR n. 24 Agrigento-Cattolica, SP NC “Fauma” e SP n. 29 Raffadali-Cattolica Eraclea. La SP n. 17-B è già interessata da un’Ordinanza di chiusura per consentire il completamento di alcuni lavori di manutenzione straordinaria.