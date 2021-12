Chiusa al transito la provinciale 1 “Fondacazzo” per il pericolo di ulteriori crolli

Disposta con ordinanza del dirigente del settore Infrastrutture stradali del Libero consorzio comunale di Agrigento la chiusura al transito veicolare della Strada provinciale n. 1, in località Contrada Fondacazzo , in seguito alla caduta di grossi massi provenienti dal costone che sovrasta la strada provinciale, di proprietà privata. Sul posto sono intervenuti prontamente i tecnici e i cantonieri del Settore Infrastrutture Stradali e i Vigili del Fuoco per verificare lo stato del costone. Attualmente dopo la verifica sono stati riscontrati altri massi in condizioni di equilibrio instabile che hanno richiesto l’immediata chiusura della strada.