Il pubblico ministero della Procura di Sciacca, Alberto Gaiatto, ha chiesto la condanna a 7 anni e 7 mesi di reclusione per Mohamed Elhasha, 25 anni, di nazionalità egiziana, accusato di violenza sessuale e tentata violenza sessuale nei confronti di due prostitute sudamericane. Avrebbe picchiato le donne per non pagare i rapporti sessuali. Le aggressioni si sarebbero consumate in un’abitazione di piazza Carmine, a Sciacca. Le denunce presentate alla polizia di stato hanno poi consentito di risalire all’egiziano. Il processo è stato rinviato al 5 marzo prossimo per l’arringa del legale difensore dell’imputato e la sentenza.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp