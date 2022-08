Chiede soldi davanti al supermercato, e aggredisce i poliziotti: nuovamente arrestato

Era stato già arrestato, poco prima di Ferragosto, perché chiedeva soldi ai clienti di un supermercato di via Crispi, e in seguito alla convalida, rimesso in libertà con l’obbligo di firma. Una misura che non è servita a nulla. Il ventiquattrenne nigeriano, è tornato ad infastidire le persone, chiedendo loro denaro, davanti ad un supermercato di viale Regione Siciliana, al Quadrivio Spinasanta.

Gli agenti della sezione Volanti, intervenuti dopo aver raccolto la segnalazione al 112, hanno provato ad allontanarlo. Per tutta risposta, alla vista degli uomini in divisa, l’immigrato ha iniziato a spintonare i poliziotti, e poi li ha aggrediti fisicamente. Il giovane è stato, ancora una volta, arrestato. Dovrà rispondere delle ipotesi di reato di resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale.

Due poliziotti sono rimasti feriti, e sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, per le cure del caso. L’arresto dell’immigrato è stato già convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, che ha applicato l’obbligo di dimora ad Agrigento, con obbligo di restare a casa dalle ore 20 alle 7. Una misura che va ad aggiungersi alla precedente.