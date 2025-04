“Miglior Sommelier Sicilia 2025”: quattordici finalisti in gara tra cultura, degustazioni, servizio e comunicazione. La finalissima a Giardini Naxos

TAORMINA (ME) – Sarà lo splendido scenario di Giardini Naxos, con le sue bellezze naturali e il fascino della Perla dello Ionio, a fare da cornice alla sesta edizione del concorso “Miglior Sommelier Sicilia 2025”, organizzato da AIS Sicilia. L’appuntamento è fissato per domenica 27 aprile presso il Naxos Beach Hotel, dove si sfideranno quattordici tastevin siciliani, provenienti da tutte le delegazioni provinciali dell’isola.

L’evento rappresenta il culmine del percorso formativo della Scuola Concorsi, articolato in due lezioni online e tre in presenza presso aziende vitivinicole del Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia: Cantine Nicosia, Baglio Aimone e Principi di Butera. Proprio qui, per la prima volta, i candidati si sono cimentati nella produzione di un reel social, racconto della propria esperienza nelle cantine. Una sfida nella sfida, che ha visto Principi di Butera premiare i tre migliori video con una magnum a testa, da consegnare in occasione della finale.

Tra le novità di quest’anno, l’introduzione di contenuti in inglese e francese, l’anticipo ad aprile della competizione – così da garantire maggiore preparazione al vincitore in vista della fase nazionale – e la nuova divisa ufficiale, in vigore da aprile 2025: completo blu navy con foulard o cravatta regimental.

Due i momenti cardine della giornata del 27 aprile: alle ore 10.30, la prova scritta a porte chiuse con degustazione alla cieca di due vini anonimi secondo la scheda AIS e un questionario su viticoltura, enologia, geografia del vino, legislazione, servizio, abbinamento al cibo, birre, oli, distillati, caffè, tè, sigari e almeno una lingua straniera. Al termine, i candidati resteranno in una sala separata sotto sorveglianza, in attesa dei risultati.

Alle ore 17.00, invece, spazio al pubblico con la proclamazione dei tre semifinalisti e la prova pratica: degustazione, accoglienza clienti, servizio al tavolo, apertura bottiglia con cavatappi a lame, comunicazione e, a discrezione della giuria, prove su olio, birra e distillati.

Al primo classificato verranno conferiti:

– il titolo di Miglior Sommelier della Sicilia 2025,

– una borsa di studio per la specializzazione professionale,

– bottiglie magnum offerte dal Consorzio Doc Sicilia,

– l’accesso diretto al concorso nazionale “Miglior Sommelier d’Italia 2025” e alla selezione per il “Miglior Sommelier d’Europa”.

Magnum anche per secondo e terzo classificato.

La giuria, i cui giudizi saranno inappellabili, sarà composta da:

Maurizio Zanolla, responsabile nazionale concorsi AIS;

Francesco Baldacchino, presidente AIS Sicilia;

Alessandro Carrubba, responsabile concorsi AIS Sicilia;

Sergio Bellissimo, Miglior Sommelier Sicilia 2024;

Cateno De Luca, sindaco di Taormina;

Giuseppe Figlioli, consigliere Consorzio Doc Sicilia;

Marcello Malta, giornalista enogastronomico.

A seguire, sempre al Naxos Beach Hotel, una masterclass esclusiva dal titolo “Quando la Sicilia incontrò la Francia”: una verticale storica di sette annate del celebre Hugonis di Tenuta Rapitalà (2021, 2020, 2019, 2016, 2014, 2012 e una sorpresa), guidata da Gioele Micali, Gianluca La Limina e Sergio Bellissimo, con la partecipazione del conte Laurent de la Gatinais, AD della cantina.

Posti limitati con quota di partecipazione di 35 euro (30 per i soci AIS). Link per adesione: https://lc.cx/NG57qc

Candidati “Miglior Sommelier Sicilia 2025”:

Angelo Infurna (AIS Agrigento-Caltanissetta)

(AIS Agrigento-Caltanissetta) Luca Caracciolo , Sebastiano D’Ambra , Vincenzo Fidone , Mario Galvagna , Giorgia Giubaldo , Salvatore Bruno Riscica (AIS Catania)

, , , , , (AIS Catania) Alessandro Donato , Cristian Giannilivigni , Domenico Maniscalco , Salvatore Sapienza (AIS Palermo)

, , , (AIS Palermo) Rita Gurrieri (AIS Ragusa)

(AIS Ragusa) Cinzia Mastrangelo, Giuseppe Messina (AIS Taormina)

