Chef Awards: Bellanca in gara al “20 Chef Tasting” a Pombia (NO)

Continua l’avventura dello Chef Antonio Bellanca talento nostrano (attuale Campione italiano in carica di Cous Cous) con “Chef Awards” il network esclusivo che premia ogni anno i Best 100 Chef “Gli Oscar della ristorazione italiana” mettendo in relazione Chef, aziende e amanti dell’alta ristorazione grazie ad un accurata selezione di esperienze ed eventi unici.

Chef Bellanca dopo essersi guadagnato nel mese di Marzo a Gela il passaggio del turno alla fase successiva della gara, il 24 Maggio 2019 sarà uno dei protagonisti di un percorso gastronomico unico a 40 mani “Chef Tasting” a Pombia provincia di Novara nella Tenuta Monticello in sfida con oltre 20 Chef del panorama nazionale.

Gli Chef in gara dovranno presentare le proprie proposte gastronomiche cercando di dimostrare il proprio estro, capacità e idea nel piatto agli ospiti presenti che degusteranno e valuteranno le pietanze loro servite in abbinamento con pregiate etichette piemontesi e nazionali.

L’obiettivo per tutti sarà quello di raggiungere la finalissima che si terrà ad Assisi nel mese di Settembre 2019 dove sarà assegnato l’ambito titolo di Chef Award league 2019.

Non resta che fare il nostro più grande in bocca a lupo ad Antonio che porterà ancora una volta in alto la bandiera della nostra Regione e Provincia.

