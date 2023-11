Che fine ha fatto Morimoto? Se lo chiedono in tanti. E noi l’ abbiamo chiesto al ds Peppe Cammarata. “E’ ancora a Tokio per risolvere problemi burocratici tramite l’ ambasciata- ha spiegato il ds- non dovrebbe mancare molto al suo rientro”. Partito per il Giappone circa un mese fa per risolvere alcune pratiche relative al suo passaporto, non è ancora tornato in Italia. L’ ex Catania sarebbe dovuto rientrare la settimana scorsa ma a quanto pare, il suo ritorno slitterà ancora di qualche altro giorno. Taka, arrivato a fine agosto in città,era stato presentato ai tifosi che ne avevano accolto l’ arrivo con grande entusiasmo, ma in realtà l’ attaccante a causa di problemi burocratici non è mai entrato in campo, ma si è limitato a sedere in tribuna vip , concedendo selfies ai supporters dell’ Akragas. I tifosi dunque, dovranno pazientare ancora un po’ prima di poter vedere indossare la maglia biancazzurra al loro beniamino.