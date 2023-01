Che cos’è la parodontite ? I consigli del dottor Castorina

Che cos’è la PARODONTITE? É un’infezione delle gengive allo stato avanzato. Di natura infettiva batterica, interessa i tessuti che hanno il compito di mantenere i denti ben saldi nella loro sede naturale all’interno della bocca. Fai attenzione a questi SINTOMI, Alitosi, Mobilitá dentaria, Recessioni gengivali. Il principale indizio e’ il sanguinamento gengivale, inizialmente presente sotto stimolo (spazzolamento) e successivamente in maniera spontanea. La gravitá é data dalla profonditá dell’ infiammazione della gengiva che in alcuni casi può coinvolgere addirittura l’osso. Come CURARLO? La cura della parodontite consiste in alcune sedute di igiene professionale che consentono la rimozione sotto gengivale di placca e tartaro Nei casi meno gravi questi trattamenti sono sufficenti, altrimenti é necessario ricorrere ad interventi chirurgici. Tali interventi possono agire sul rimodellamento osseo o possono essere rappresentati da interventi di chirurgia plastica genigivale. In altri casi possono essere di tipo rigenerativo.