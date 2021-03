Charging station per le biciclette, stoppato il progetto

Il progetto delle charging station in città non decolla. Dopo le aspre critiche sollevate dai gruppi di opposizione ma anche dalla componente di Forza Italia, l’assessore Gerlando Principato è stato costretto a bloccare il bando di gara per modificare il progetto. Tramonta quindi, almeno al momento, l’idea di offrire ai pendolari dei box dove parcheggiare e noleggiare la bici in sicurezza nelle stazioni ferroviarie e nel lido di San Leone.

Non un semplice progetto di bike sharing ma qualcosa di più evoluto che però non è piaciuto alla politica. “Sto rivedendo personalmente il progetto – dichiara l’assessore Gerlando Principato – perchè mi sono accorto che qualcosa non andava. Al di là delle strumentalizzazioni politiche ero stato io stesso a decidere di bloccare la gara d’appalto”. Il progetto sarebbe dovuto andare in gara entro la fine di febbraio. I tempi di realizzazione dei lavori erano stati stimati in circa 90 giorni mentre il relativo bando partiva da una base d’asta di 187.000 euro. “Si tratta – avevano detto in una nota consiglieri di Forza Italia di Agrigento, Simone Gramaglia, Carmelo Cantone e Giovanni Civiltà – di un progetto proposto dall’Ufficio Tecnico che presenta lacune, come, tra l’altro, il mancato rispetto delle norme paesaggistiche, carenze in termini di innovazione tecnologica, la riduzione del numero di biciclette a pedalata assistita, ed il modello di bike prescelto, che peggiora la resistenza all’usura delle bici e ne riduce la praticità. Inoltre, sul mercato attualmente vi sono biciclette pieghevoli al prezzo base di 600/700 euro. Non si giustifica, dunque, l’indicazione di un prezzo d’asta di oltre 1.700 euro per una bici”. Una gatta da pelare per il neo assessore.