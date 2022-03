Champions League: chi trionferà a Parigi?

Risultati a sorpresa quelli degli ottavi di finale di questa Champions League 2022, poiché alcune delle squadre più accreditate sono state fatte sorprendentemente fuori in duelli inaspettati. È il caso ad esempio della Juventus, crollata nel finale al cospetto di un Villareal che ha atteso con pazienza di colpire negli ultimi 10 minuti e ha inflitto uno 0-3 forse eccessivo ma comunque meritato sul campo.

Più attesa onestamente l’eliminazione dell’Inter, sconfitta sul campo del Liverpool e poi battagliera a San Siro ma senza riuscire a segnare quel goal ulteriore che l’avrebbe portata ai supplementari.

Davvero avvincente è stata per gli appassionati PSG-Real, che sembrava indirizzata verso una vittoria dei francesi dopo il primo match e un ottima frazione iniziale al ritorno, ma gli spagnoli con un colpo di coda si sono portati a casa la qualificazione.

Decisamente più prevedibile il passaggio del Manchester City con lo Sporting di Lisbona, che ha chiuso la pratica all’andata e non ha avuto nemmeno bisogno di segnare al ritorno.

Ancora più agevole la strada del Bayern Monaco, che con 8 goal totali ha asfaltati il Salisburgo, mentre di misura il passaggio dell’Atletico Madrid sul Manchester United di Cristiano Ronaldo, sempre meno protagonista della sua competizione prediletta.

Queste, insieme al Chelsea e a un inaspettato Benfica, sono le otto regine d’Europa, ma quale la spunterà a Parigi per la vittoria finale?

Le squadre più accreditate alla vittoria della Champions League 2022

Come avviene ormai da qualche stagione da parte di tutti gli esperti di scommesse, compresi i più importanti come Starcasinò, è il Manchester City di Guardiola la squadra che quest’anno concorre alla prima posizione per il titolo, spinta dalla voglia di primeggiare finalmente in una competizione che non l’ha mai vista davvero protagonista fino in fondo dopo la rivoluzione araba.

Le squadre inglesi sono comunque tutte favorite, come ad esempio il Chelsea campione in carica, che fino a questo momento ha fatto un ottimo percorso e sogna di ripetersi sotto il cielo francese dopo la strana vittoria con poco pubblico dello scorso anno.

Il Liverpool dei funamboli in attacco non vuole certamente cedere il ruolo di regina, secondo in campionato a un solo punto dalla squadra stellare di Guardiola e in piena corsa per il titolo finale.

Le quote si alzano leggermente per il Bayern Monaco, nonostante la tradizione che lo vuole vincente in Champions League soprattutto contro i team spagnoli, che si trovano alla terza posizione con l’Atletico in grande forma ma il Real Madrid che guida la classifica del campionato con un distacco di 10 punti sul Siviglia secondo, in un anno in cui stenta l’avversario storico blaugrana.

Ottimo il cammino fino a questo momento di Benfica e Villareal, che tuttavia hanno meno possibilità sulla carta di superare il prestigioso traguardo dei quarti di finale e approdare in semifinale.

Si tratta tuttavia di una stagione molto particolare, che ha visto uno storico cambio nelle regole del gioco per quanto riguarda i goal in casa e in trasferta, annullando di fatto il vantaggio di giocare o meno il ritorno tra le mura amiche, importante per molte squadre come ad esempio le inglesi, che hanno costruito parte della loro fortuna proprio sfruttando questa componente.

Pertanto, aspettiamoci sorprese per quanto riguarda il passaggio del turno, poiché scontri all’apparenza impari potrebbero giocarsi sul filo di un goal del finale e dipendere ad esempio dalla freschezza con la quale si arriva al match.

Rimaniamo quindi sintonizzati su una competizione che purtroppo non vede più partecipare alcuna squadra italiana ma che può ancora regalare avvincenti spunti.