Cgil, Cisl e Uil ai sindaci della provincia: Venite con noi a Reggio Calabria

Cgil, Cisl e Uil

Carissimi,

il prossimo incontro, fissato per sabato 22 giugno coincide con la manifestazione nazionale indetta da CGIL CISL UIL a Reggio Calabria sui temi del Mezzogiorno.

La presente non solo per chiedere un rinvio della stessa (e, qualora questo non fosse possibile, per giustificare una nostra assenza) ma anche per sollecitare una Vostra adesione alla Manifestazione stessa.

Riteniamo utile ed opportuno che, insieme alla voce dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, anche i Sindaci delle realtà meridionali facciano sentire la propria voce per reclamare attenzione e politiche specifiche per il Sud, tematica che sembra essere scomparsa dal radar della politica nazionale.

Vi alleghiamo il documento unitario che condensa le proposte del Sindacato sul Mezzogiorno e con il quale abbiamo sostenuto il confronto con il Governo nazionale ma che non abbiamo visto tradotto nel DEF e nelle politiche governative.

Sarebbe davvero utile e preziosa un’adesione organizzata dell’ANCI Sicilia o anche una presa di posizione dei Sindaci Agrigentini, noi che siamo “Sud del Sud” e che abbiamo tutti gli indicatori (occupazione, dotazione infrastrutturale, qualità della vita ecc.) agli ultimi posti di tutte le graduatorie; Noi che assistiamo impotenti allo spopolamento dei nostri Comuni e alla partenza delle energie migliori.

Confidiamo sulla Vostra sensibilità e restiamo in attesa di un cenno di riscontro. Affettuosi saluti.

Agrigento, 3.6.2019

Massimo RASO Emanuele GALLO Gero ACQUISTO