Andrà in onda questa sera, 31 luglio, alle 21, su Tv Europa, canale 185 del digitale terrestre, l’integrale della cerimonia di premiazione della 13esima edizione dei concorsi fotografici “Fotografa San Calogero” e “Fotografa il Mandorlo in Fiore“, ideati dal giornalista Domenico Vecchio e promossi in collaborazione con il Distretto Turistico Valle dei Templi. Nel corso della serata, presentata da Valentina Alaimo insieme a Domenico Vecchio, ospitata dal Centro commerciale “Città dei Templi”, il Distretto Turistico Valle dei Templi ha assegnato il premio migliore foto della “destinazione turistica”; il Circolo “John Belushi” ha premiato il miglior ritratto. Hanno gareggiato oltre 200 foto provenienti da 59 fotografi, alcuni provenienti da fuori provincia. Per “Fotografa San Calogero” a colori ha vinto Giuseppe Greco. Per la migliore foto in bianco e nero a San Calogero ha vinto Salvatore Di Rosa. Per “Fotografa il Mandorlo in fiore” a colori ha vinto Vincenzo Tedesco. Per la migliore foto in bianco e nero al Mandorlo in fiore ha vinto Edoardo Calì. Il premio speciale “Destinazione Agrigento”, consegnato dall’amministratore del Distretto turistico, Fabrizio La Gaipa, è stato assegnato a Giuseppe Lo Brutto. Il premio per il miglior ritratto, a cura di Antonio Barone del “Belushi”, è stato assegnato a Giuseppe Baldo. Consegnati, poi, due premi speciali: a Raffaele Castaldo per la foto più cliccata sui social, e a Nino Piraneo per 13 ininterrotti di partecipazione al concorso. A premiare i due sono stati il commissario dello Polizia di Stato, Antonello Velardi, e il giornalista Lorenzo Rosso.

Appuntamento, dunque, questa sera su Tv Europa.