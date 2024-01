Nella Sala “Tommaso Fazello” del Museo “Pietro Griffo” di Agrigento la tradizionale cerimonia di consegna dei premi “Fair Play e Premi Primavera” per l’anno 2023 annualmente organizzata dal Panathlon Club di Agrigento. Nel corso della manifestazione sono state anche assegnate le Benemerenze Nazionali attribuite Commissione Nazionale del CONI a dirigenti, atleti e tecnici per l’anno 2021. La serata è stata condotta dal Presidente del Panathlon di Agrigento, Gerlando Amato, e dal Delegato Provinciale del Coni, Antonella Attanasio, alla presenza di alcune autorità civili e militari tra i quali il sindaco di Agrigento Dott. Franco Miccichè l’Assessore del Comune di Agrigento il dott. Carmelo Cantone, il Comandante della Capitaneria di Porto il Capitano di Fregata Antonio Ventriglia e di diversi Presidenti regionali delle Federazione Sportive.

Prima dell’inizio della manifestazione è stata ricordata la figura di Giuggiola Anzalone recentemente scomparsa socia del club agrigentino a cui, poi, è stato dedicato un minuto di silenzio. Stella di bronzo Antonio D’Anna, Dirigente A.S.C; Salvatore Fucà, Dirigente F.IG.C. – AIA; Nazareno Lo Bello Dirigente F.I.G.E.S.T;

Medaglia di bronzo al valore atletico a Vincenzo Bono e Santo Tirnetta, Campioni Italiani di Video e Safari fotografico subacqueo.

Palma di bronzo al valore tecnico a Francesca Muscarella, allenatrice della squadra femminile di pallamano Guidotto di Licata.

I premi Panathlon Fair Play sono stati assegnati per la promozione sportiva all’ACPD Colleverde di Agrigento associazione nata nel 2011 e si è distinta sempre per la crescita e l’educazione dei ragazzi che ne fanno parte; Alla carriera a Santino Lo Presti , presidente onorario della Lega Nazionale Dilettanti della Sicilia – Coordinatore Nazionale per la FIGC degli esport – Capo Delegazione squadra Nazionale femminile dell’under 20 di calcio.

Salvatore Saieva (alla memoria): figura storica del calcio siciliano. Ha diretto per 48 anni la federazione agrigentina iniziando nel lontano 1965 fino al 2013 quando ha deciso di lasciare e dedicarsi alla famiglia.

Per il gesto a Roberto Gallo Comune di 2^ Classe NP SDI in forza alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle distintosi per il salvataggio estremo di un bagnante in balia di una fortissima corrente a circa 150 metri dalla riva, nello specchio acqueo antistante lo stabilimento balneare “Paliko” di Sciacca.

I Premi Panathlon Primavera riservati ad atleti del settore giovanile che hanno ottenuto risultati in campo nazionale ed internazionale sono stati consegnati: per le ARTI MARZIALI Sezione Kumitè agli atleti della “IPPON KARATE LENTINI” di Sciacca a Virginia Arcilesi – Emma Colletti – Irene Marturano – Andrea D’Anna – Paolo Propizio; per la PESCA SPORTIVA a Gabriele Piraneo dell’A. D. Club Sportivo Subacqueo Agrigento Componente della squadra nazionale Campione del mondo Under 21 e vicecampione mondiale di categoria di surfcasting (pesca di superfice); Per la GINNASTICA AEROBICA agli atleti della ASD IL DISCOBOLO di Sciacca: Andrea Tornetta e Maria Andrè Barsalona Campioni Italiani Junior B individuali e di coppia; per il PADEL agli atleti Giorgia Di Paola e Matteo Platania che hanno partecipato con ottimi piazzamenti ai campionati mondiali Giovanili in Paraguay; per il TENNIS al promettente Mattia Gucciardo del Club Città dei Templi di Agrigento;per la SCHERMA all’atleta Vittoria Becchina dell’ASD il Discobolo di Sciacca; per il PATTINAGGIO all’atleta Flavio Turano dell’ASD Polisportiva ACIS di Agrigento 8° al CAMPIONATO ITALIANO Categoria allievi nella specialità dei 100m sprint; per la DANZA SPORTIVA agli atleti Gagliano Azzurra, Rinallo Gabriele, Iannello Agnese e Failla Samuele dell’A.S.D. “Giada School dance Accademy” di Canicattì; per la VELA all’atleta Angelo Rampello Angelo del Club Nautico Punta Piccola Agrigento; per il GOLF all’atleta Gloria Campione; per il CICLISMO all’atleta Chiara Vitello Chiara dell’A.S.D. Racing Team Agrigento, scuola di Ciclismo nella Valle.

Premiati anche atleti e tecnici appartenenti al settore Paralimpico: per l’ATLETICA LEGGERA ad Alessia Friscia della ASD Polisportiva Agatocle Sciacca Terme – Campionessa italiana indoor nei 60 e nei 200 metri piani e Campionessa Nazionale all’ aperto nei 100, 200 metri e salto lungo; per la GINNASTICA ARTISTICA ad

Asja Abate (atleta) e Ilenia Trupia (Tecnico Federale) dell’A.S.D. KerKent Gym Team di Agrigento; per la VELA a Riccardo Terrazzino (prodiere) e Benedetta Timineri (timoniere) del Club Nautico Punta Piccola Agrigento.