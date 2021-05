“A Sua Immagine” di domenica 9 maggio andra’ in onda alle 9.55, una collocazione particolare. La trasmissione di Rai1, infatti, precedera’ e seguira’ la cerimonia di beatificazione di Rosario Livatino, il giudice ucciso dalla mafia nel settembre del 1990. Alle 10.00, la linea passera’ alla Santa Messa, in diretta: la celebrazione eucaristica verra’ trasmessa dalla Cattedrale di Agrigento , con la regia di Gianni Epifani e commento di Orazio Coclite. La beatificazione si svolgera’ ad Agrigento , il luogo dove Livatino operava, ed anche quello da cui, nel 1993, papa San Giovanni Paolo II espresse il suo celebre richiamo ai mafiosi, invitandoli con forza a convertirsi, ricordando loro il giudizio di Dio. Al termine della messa per commentare questo evento eccezionale, perche’ vede il primo giudice, nella storia della Chiesa, assurgere agli onori degli altari. Ospiti di Lorena Bianchetti saranno il professor Nando Dalla Chiesa, figlio del generale ucciso dalla mafia, e autore di un libro dedicato proprio a Rosario Livatino, e Andrea Purgatori, che della fiction su Livatino e’ stato sceneggiatore, e che alla mafia ha dedicato innumerevoli articoli e programmi televisivi. Inoltre in diretta le testimonianze di chi Livatino lo ha conosciuto, e ne puo’ testimoniare vita e opere. Alle 12.00, come ogni domenica, il Regina Coeli recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.