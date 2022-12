“C’era una volta una notte incantata”, concerto dell’associazione Santa Cecilia

Il 13 dicembre prossimo alle 18.30, nei locali della chiesa SAN GREGORIO di Agrigento in programma il concerto di Natale “C’ERA UNA VOLTA UNA NOTTE INCANTATA – Note e versi del Natale”. Una rassegna musicale di brani della tradizione natalizia sarà eseguita dal coro dell’associazione filarmonica Santa Cecilia di Agrigento diretta dal Maestro EMANUELE DI BELLA e contemporaneamente un recital di componimenti poetici ,che hanno sempre come tema il Natale, sarà interpretato dall’attrice LIA ROCCO.L’ iniziativa è stata promossa dalla LIBERA UNIVERSITÀ AGRIGENTINA- AUSER, che è l’UNIVERSITA ‘ DELLA TERZA ETÀ ,i cui fini istituzionali si incentrano nella promozione di attività culturali, sociali e civili e che con questa iniziativa si propone di far vivere agli iscritti e ai partecipanti alla manifestazione uno stato emozionale particolare, tipico della fruizione dei brani musicali , eseguiti poi un una chiesa, che invita a riflettere sul vero significato del Natale .