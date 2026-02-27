Centrodestra, Sbardella scopre le carte: “Sodano figura dinamica”. FdI spinge per l’unità

Le parole pesano. E in campagna elettorale ancora di più.

L’intervento di Luca Sbardella, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Sicilia, segna un passaggio politico rilevante nel risiko delle amministrative di Agrigento.

Il quadro è noto: Forza Italia e MPA hanno individuato in Calogero Sodano il candidato su cui costruire l’asse del centrodestra. Lega e DC restano prudenti, chiedono un confronto più ampio e non sciolgono ancora le riserve. In mezzo, Fratelli d’Italia, primo partito a livello nazionale, chiamato a fare da perno.

Sbardella sceglie una linea chiara:

«L’ho incontrato, una persona squisita. Una figura particolarmente dinamica e assolutamente in grado di fare il sindaco. Siamo favorevoli alla sua candidatura e auspichiamo che tutte le anime del centrodestra convergano sul suo nome».

Una presa di posizione che, pur mantenendo formalmente l’obiettivo dell’unità, orienta l’ago della bilancia. Perché se FdI “pende” verso l’asse FI–MPA, l’equilibrio interno alla coalizione cambia inevitabilmente. Il commissario parla anche delle difficoltà strutturali del centrodestra siciliano:

«In Sicilia siamo una coalizione formata da sei anime. Non è facile mettere tutti d’accordo. Ci sono frizioni territoriali e dispute storiche difficili da superare. Ma stiamo lavorando per individuare candidati unitari».

Tradotto: la volontà è chiudere, ma senza strappi pubblici. Ad Agrigento il tempo, però, non è una variabile neutra. Più si prolunga l’attesa, più cresce il rischio di una frammentazione che potrebbe favorire altri schieramenti o aprire la strada a candidature alternative. Fratelli d’Italia, almeno per ora, manda un segnale preciso: priorità all’unità, sì. Ma attorno a un nome che viene ritenuto competitivo e già spendibile.

