Forza Italia celebra il centrodestra unito a San Leone: unione e auguri di Natale

Con una nota di riconoscenza verso l’unità del centrodestra, il leader provinciale di Forza Italia ad Agrigento, Riccardo Gallo, ha tracciato un sentito augurio natalizio alla coalizione, ricordando il contributo determinante di Silvio Berlusconi nella promozione di questa unione. L’omaggio è stato accompagnato da parole simili da parte di Lillo Pisano, Roberto Di Mauro, Giusy Savarino e Margherita La Rocca Ruvolo. Significativa la presenza di Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia, vicinissimo a Schifani.

La Convention tenutasi al Dioscuri by Palace di San Leone di Agrigento è stata un successo di partecipazione e di sostanza. Oltre ai membri di spicco come Margherita La Rocca Ruvolo, deputata azzurra, erano presenti personalità quali Calogero Pisano, parlamentare, Decio Terrana dell’Udc, l’assessore regionale del movimento per le autonomie Roberto Di Mauro e Giusi Savarino di Fratelli d’Italia. Assente la Tardino ma solo perchè influenzata.

L’incontro è stato l’occasione non solo per gli scambi di auguri, ma anche per iniziare a discutere dei grandi temi del prossimo anno. Si è evidenziata l’importanza dell’unione del centrodestra, già protagonista di risultati tangibili nella recente finanziaria regionale in procinto di approvazione. Tra le tematiche affrontate, grande spazio è stato dato alle opportunità di crescita derivanti dalla promozione della cultura. La Regione ha, infatti, assunto l’impegno di consacrare Agrigento come Capitale della Cultura nel 2025, destinando un budget di cinque milioni di euro.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, intervenuto in rappresentanza dei sindaci della provincia, ha enfatizzato il cambio di immagine del territorio: “Oggi questa terra è conosciuta per la sua ricchezza culturale, non solo per il suo fascino antico.”