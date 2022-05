Centro storico: scoppia incendio in una vecchia abitazione

Momenti di paura nel primo pomeriggio di sabato per un incendio divampato all’interno di un’abitazione fatiscente, e in stato di abbandono, in via Gallo, nel centro storico di Agrigento. Il rogo è divampato al piano terra, e subito il fumo denso e nero ha invaso la zona. L’ambiente da dove è partito, sarebbe stato localizzato, appunto, al piano terra dove erano ammassati dei rifiuti, e vecchi materiali. Alcuni abitanti hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e gli agenti della Polizia Locale. I soccorritori hanno dovuto lavorare incessantemente, e alla fine, hanno evitato al fuoco di estendersi ulteriormente, e soprattutto agli altri immobili. Pian piano sono entrati in casa, anche con le speciali protezioni antifiamma e con i respiratori, e hanno concluso l’opera di spegnimento. Quasi certa la natura dolosa dell’evento.