Un incendio divampato all’interno di un’abitazione da tempo disabitata riaccende i riflettori sulla situazione di degradoche interessa alcune zone del centro storico di Agrigento, a pochi metri da via Atenea.

Il rogo ha interessato un immobile al piano terra di uno stabile in Discesa Boccerie, nella parte sottostante del salotto cittadino. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, mentre via Atenea era affollata di persone impegnate nello shopping natalizio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Agrigento, giunti con due autobotti e un mezzo di supporto. Le fiamme hanno completamente devastato l’abitazione, fortunatamente senza conseguenze per le persone.

A occuparsi delle indagini sono i Carabinieri della sezione Radiomobile, chiamati a chiarire le cause dell’incendio e a verificare l’eventuale natura dolosa.

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema degli immobili abbandonati, spesso in condizioni di incuria, che rappresentano non solo un problema di decoro urbano ma anche un rischio per la sicurezza in una delle aree più frequentate della città.

