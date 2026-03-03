Dopo anni di incertezze, degrado e il rischio concreto di perdere i fondi stanziati, l’Amministrazione comunale di Agrigento annuncia la svolta decisiva per la realizzazione del nuovo Centro polivalente nel quartiere agrigentino di Fontanelle. Il percorso burocratico, coordinato dal Settore VI – Lavori Pubblici sotto la guida del dirigente Alberto Avenia e del Rup Gerlando Trupia, ha superato tutti i passaggi degli adeguamenti tecnici e dei nuovi prezzari regionali. Con la conclusione della gara d’appalto e le ultime verifiche di legge, l’aggiudicazione diventerà definitiva nei prossimi giorni, aprendo ufficialmente la strada ai cantieri.

«Quando abbiamo preso l’impegno di recuperare questo finanziamento e restituire dignità ai locali di Fontanelle, sapevamo che non sarebbe stato semplice. Oggi possiamo dire che quell’impegno è stato mantenuto – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Gerlando Principato -. Per anni questo progetto è rimasto fermo, mentre il quartiere viveva una situazione di degrado e insicurezza. Noi abbiamo scelto di intervenire, di salvare un finanziamento che rischiava di andare perduto e di trasformare un problema in un’opportunità concreta per la comunità”.

“Siamo all’ultimo passaggio formale: concluse le verifiche di legge, l’aggiudicazione diventerà definitiva e i lavori potranno partire – continua l’assessore -. Fontanelle non è un quartiere di serie B. Non è un quartiere satellite. È una parte strategica della città di Agrigento e merita rispetto, investimenti e presenza istituzionale. Entro la fine dell’anno avrà il suo centro polivalente, uno spazio di cultura, aggregazione e servizi, punto di riferimento per la comunità”.

“Sono orgoglioso del lavoro fatto – conclude Principato -. Seguire quotidianamente gli uffici, affrontare difficoltà burocratiche, superare ostacoli tecnici non è semplice, ma vedere un cantiere partire ripaga ogni fatica. Con questo intervento continuiamo a dimostrare che la riqualificazione dei quartieri non è uno slogan, ma un impegno reale e mantenuto”.

