Il centro Pasolini di Agrigento vuole ripartire e lo fa con un primo incontro con un momento di convivialità con tanti amici storici del Centro ma aperto a chiunque voglia avvicinarsi e sostenere le attività culturali condotte da oltre 40 anni. L’appuntamento è in programma oggi pomeriggio, 26 gennaio, a partire dalle 17 nella sede di via Atenea 123.

Il Centro vuole essere “La Casa della Cultura”, contenitore culturale aperto a tutte quelle associazioni e a tutte le realtà che forniscono un proprio contributo alla città.

“In cantiere ci sono diversi progetti- dice il presidente, Maurizio Masone (nella foto)- che mirano al coinvolgimento anche in vista del 2025 ma non solo. Immaginiamo che il centro Pasolini possa ritornare ad essere il centro istituzionale come lo è stato per tanti anni, un punto di aggregazione per la gente e per le associazioni, del resto è stato sempre un pinto di incontro, ha sempre cercato nel tempo sinergie e collaborazioni, riconoscendo le competenza di tanti che si impegnano per la nostra città.”

Tra gli eventi la Galleria Digitale Pasolini, prima del suo genere nella nostra provincia, e una rivista culturale, che ospiterà i contributi, magari degli scritti corsari di opinionisti, giornalisti e scrittori: una piattaforma per la riflessione critica, l’analisi e la divulgazione di temi legati alla cultura e alla società di oggi.

Inoltre, quella di oggi è l’occasione per l’anteprima della mostra fotografica “1986: Sciascia incontra Pasolini” che racconta la sera del 31 ottobre 1986 quando Leonardo Sciascia presentò al Centro Pasolini la mostra fotografica di Dino Pedriali Omaggio a Pier Paolo Pasolini. La mostra, curata da Angelo Pitrone, presenta foto dello stesso curatore, di Dino Pedriali e Mario Dondero. La mostra sarà aperta al pubblico dall’1 al 25 marzo 2024.

Infine, si ricorderà Giusi Carreca a tre anni dalla sua prematura scomparsa. La serata sarà arricchita da una striscia di disegni di Gaia Tripodi e degli interventi musicali di Flavio Neri e Sandro Sciarratta.