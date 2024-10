Aperto al pubblico, ma senza autorizzazione comunale. I proprietari di un centro di estetica, infatti, non avevano la Scia, la documentazione che autocertificata l’essere in regola. La scoperta nel corso di un’ispezione igienico – sanitaria svolta dal personale dei carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Palermo. L’attività lavorativa è stata temporaneamente chiusa.

Il Comune di Montevago, infatti, ha emesso un provvedimento di sospensione della struttura. Tutto questo è scaturito in quella che è stata una serie di controlli effettuati dal Nas. Tra le attività controllate anche il centro di estetica in territorio di Montevago. Subito è emerso che il locale era sprovvisto della Scia, rilasciata dal Comune, ed obbligatoria per legge.

Quindi al legale responsabile del centro benessere è stata elevata una sanzione amministrativa quantificata nel suo ammontare a 1.032 euro, e contestualmente è stata disposta la sospensione di ogni attività.