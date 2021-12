Centri per l’impiego, pronto il bando per 1.024 posti

Entro fine mese sarà pubblicato il bando di concorso per l’assunzione di oltre mille unità, per la precisione 1.024, da destinare ai centri per l’impiego della Sicilia. La data prevista per l’uscita nella Gazzetta ufficiale è mercoledì 29 dicembre prossimo. Il concorso sarà diviso in due categorie: uno per diplomati (487 posti) e uno per laureati (537 posti). Previste oltre 100mila domande. “Applichiamo il decreto Brunetta- dice l’assessore agli enti locali, Marco Zambuto-. Significa che non ci sarà la classica preselezione a quiz. Ci sarà solo una iniziale valutazione dei titoli per ridurre i candidati. Poi – spiega Zambuto – si passerà a una prova scritta che sarà la sola prova di concorso. Pr chi supera questa prova ci sarà la valutazione dei titoli professionali e di servizio per determinare la graduatoria”. Dunque nessuna prova orale.

A curare le selezioni sarà il Formez che dalla Regione riceverà 471.948 euro. Somme che saranno in parte ripagate dal bilancio regionale e in parte dai candidati. Per partecipare al concorso , infatti, è necessario il versamento di una quota di partecipazione di 10 euro.Previste due selezioni diverse: 537 funzionari di fascia alta (categoria D) e 487 di fascia media (categoria C). La selezione rivolta ai laureati (categoria D) riguarderà nello specifico le seguenti figure: 119 specialisti amministrativi contabili; 344 specialisti del mercato e dei servizi del lavoro; 37 specialisti informatici e statistici e altrettanti analisti del mercato del lavoro.

Le lauree richieste: per inviare la candidatura sarà necessaria una laurea in Scienze politiche, Scienze dell’ Economia, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Scienze economico-aziendali, Servizio sociale e politiche sociali, Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, Giurisprudenza, Sociologia, Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, Psicologia, Scienze pedagogiche, Informatica, Ingegneria informatica, Matematica, Scienze statistiche, Sociologia e ricerca sociale.

Il bando resterà aperto 30 giorni a partire dal 29 dicembre. Dunque a fine gennaio si saprà quanti partecipanti ci sono. Fra marzo e aprile la prova scritta ed entro giugno, l’assessore Marco Zambuto prevede di arrivare alla graduatoria. L’immissione in servizio avverrà entro fine estate.