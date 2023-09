La Mendola: “Dall’evento verranno fuori certamente nuovi stimoli per la valorizzazione del patrimonio culturale della Città dei Templi”

Nell’ambito delle manifestazioni organizzate per celebrare il centenario della fondazione degli Ordini professionali, venerdì prossimo, a Casa Sanfilippo, l’Ordine degli architetti di Agrigento e la Fondazione Architetti nel Mediterraneo, ospitano una lectio magistralis del professore Alberto Ferlenga, già rettore dell’Università IUAV di Venezia e illustre redattore di due delle più importanti riviste internazionali di architettura: Lotus International e Casabella.

Dopo le prestigiose lectio-magistralis di illustri interpreti dell’architettura italiana contemporanea, come Maria Giuseppina Grasso Cannizzo e Franco Purini, il ciclo di incontri programmato dall’Ordine degli architetti, nell’ambito del centenario, si arricchisce dunque della lectio magistralis di un altro grande nome dello scenario dell’architettura italiana: Alberto Ferlenga, che relazionerà sul tema “Architettura, la differenza italiana”, descrivendo il privilegiato rapporto tra l’architettura e l’Italia, che ha alimentato nel Paese un notevole patrimonio architettonico.

“Nel corso dell’evento – afferma il presidente dell’Ordine, Rino La Mendola – non mancheranno nuovi stimoli per la valorizzazione del patrimonio culturale della Città dei Templi, in funzione della sua nomina a Capitale Italiana della Cultura 2025”.

A conclusione della relazione del Prof. Ferlenga, il presidente della Fondazione Architetti nel Mediterraneo Piero Fiaccabrino presenterà il numero 35 della rivista dell’Ordine “Aa” e, a seguire, sarà consegnato all’ospite d’onore il “Premio Penna d’Oro” in occasione del centenario della fondazione degli Ordini professionali degli architetti e degli ingegneri.

Con l’obiettivo di esaltare il felice rapporto tra architettura e musica, la manifestazione si concluderà con un momento musicale, durante il quale si esibiranno Francesco e Giovanni Buzzurro, famosi e apprezzati chitarristi della scena musicale contemporanea.

L’evento è patrocinato dal Parco Valle dei Templi, dal Comune di Agrigento, dal Polo Universitario di Agrigento e dalla Consulta Regionale degli Ordini degli Architetti della Sicilia.