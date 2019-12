Venerdì 27 dicembre alle ore 17:30 ad Agrigento presso il salone del Santuario di San Giuseppe, con ingresso dal Collegio dei Filippini, sito al civico 270 della via Atenea, il Club per l’Unesco di Agrigento, presieduto dall’arch. Paolo Licata, ha organizzato un incontro nel quale lo storico Salvatore Fucà presenterà e illustrerà il suo libro:

“Cent’anni ad Agrigento. Dal 1900 al 1999”, un’interessante analisi della città di Agrigento del secolo scorso, un manuale da consultare nel tempo per la vastità di tematiche indagate.

L’evento, organizzato con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Agrigento, della Fondazione Architetti nel Mediterraneo, si inquadra nel programma del Club per l’Unesco di Agrigento, di studio delle nostre radici culturali e di diffusione dei valori di conservazione del nostro patrimonio.

Si inserisce, altresì, nei programmi dell’Ordine degli Architetti, di Agrigento, presieduto dall’arch. Alfonso Cimino, che sta sviluppando programmi di rilancio dei centri storici e di rigenerazione urbana, ma anche nel solco dei programmi di formazione della Fondazione Architetti nel Mediterraneo, presieduta dall’arch. Piero Fiaccabrino.

L’Ordine degli Architetti di Agrigento, ai professionisti che parteciperanno, riconoscerà i crediti per l’aggiornamento professionale.

Paolo Licata

presidente Club per l’Unesco di Agrigento