Cena di fine anno per l’Olimpica Akragas al ristorante La Borghesiana

E’ andata ieri sera in scena per i biancoazzurri, la cena di fine anno. Presso il ristorante “La Borghesiana” (sponsor della nuova società), giocatori, dirigenza, staff tecnico e collaboratori dell’Olimpica Akragas si sono riuniti per un appuntamento all’insegna dello spirito di gruppo e di sorrisi. Alla cena hanno partecipato, tra gli altri, il presidente Salvatore Bottone, il Direttore generale Giuseppe Brunco ed Ernesto Russello che, da tifoso, ex giocatore ed ex direttore sportivo dell’Akragas, sta dando una grossa mano di aiuto alla nuova proprietà per rafforzare la squadra e trovare sponsor per aiutare economicamente il club akragantino. Prima di salutarsi, il presidente Salvatore Bottone insieme al Direttore generale Giuseppe Brunco hanno tenuto a raccolta il gruppo per un discorso rivolto a tutta la squadra per parlare degli obiettivi raggiunti e proporsi traguardi futuri, che sono quelli di disputare un ottimo girone di ritorno e di centrare i play off. Gli impegni per l’Olimpica Akragas continuano, già domani, domenica 30 dicembre in un’amichevole contro il Canicattì, formazione del campionato di Eccellenza, allo stadio Esseneto di Agrigento. Calcio d’inizio alle ore 15, ingresso libero. Il prossimo 6 gennaio, ritorna il campionato di Promozione, con la prima giornata di ritorno. La squadra di mister Giovanni Falsone ospiterà il Casteltermini.