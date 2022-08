Cena di classe a trent’anni dal diploma, la storia della 5D del liceo Leonardo

Sono trascorsi trent’anni da quando nel 1992 la classe quinta sezione D del liceo Leonardo di Agrigento si è diplomata. La ricorrenza è stata festeggiata in una suggestiva location. Storie, avventure, emozioni nate tra i banchi di scuola sono state l’argomento principe dell’incontro. Per una sera l’orologio del tempo è tornato indietro di trent’anni con la stessa voglia e piacere di stare insieme. Nonostante gli anni trascorsi e le distanze (c’è anche chi vive all’estero) ha aderito quasi l’intera “classe”. “Un bellissimo segno – dicono gli ex alunni -. Abbiamo ricordato aneddoti e tante storie dei tempi in cui si andava a scuola. Rivederci dopo tanto tempo ci ha consentito di rievocare numerosi momenti amarcord”. Una serata anche per raccontare trent’anni di vita personali e lavorative tra chi ha preso una strada e chi un’altra, tra chi è rimasto e chi è andato via.