Cellulari alla guida, multati 87 automobilisti

Massiccio controllo del territorio degli agenti della polizia Stradale di Agrigento per contrastare l’uso del telefono cellulare alla guida. In pochi giorni elevate 87 multe a conducenti, “pizzicati” con il telefonino all’orecchio, o mentre scrivevano messaggi con il mezzo in marcia.

Inoltre nel centro di Agrigento denunciati 3 giovani per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di una 21enne di Ravanusa, di un 28enne di Favara, e di un 24enne di Delia. Ai tre è stata ritirata la patente di guida.

Dalle parti della statale 115 è stata sospesa la patente all’autista di un tir per aver manomesso il cronotachigrafo, collocando una particolare calamita, che aveva il compito di alterare i chilometri percorsi. L’uomo è stato anche multato di poco meno di 1.000 euro.